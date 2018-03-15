Выставка интерактивной инсталляции состоится вблизи Марьиной Рощи

Выставка интерактивной инсталляции театра Алехандро Валенсио состоится неподалеку от Марьиной Рощи. Гостей ждут 19 марта в пространстве «Куб», расположенном на территории дизайн-завода «Флакон» на Большой Новодмитровской.

«Вниманию посетителей будут представлены различные сложные художественные композиции. В рамках мероприятия все желающие могут даже создать собственную инсталляцию», — сообщили в пресс-службе дизайн-завода.

Начало в 19.00. Напомним, адрес дизайн-завода «Флакон» — ул. Большая Новодмитровская, 36. Вход свободный. (ак)