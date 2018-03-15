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На Дубнинской улице откроется выставка работ молодых авторов из Союза художников России
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На Дубнинской улице откроется выставка работ молодых авторов из Союза художников России 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В библиотеке № 37 на Дубнинской 17 марта откроется выставка работ молодых членов Союза художников России «Магия ночи» под кураторством Михаила Маслова. Об этом сообщила старший библиотекарь учреждения Лариса Луцовская.
— Выставка посвящена магии ночи и красоте природы в темное время суток, — рассказала Луцовская, — на ней будут представлены не только картины, но и фотоработы, предоставленные юными авторами из Союза художников России.
Открытие состоится в 14.00. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется.
Напоминаем, библиотека № 37 находится по адресу ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1. (мю)
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