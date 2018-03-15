На Дубнинской улице откроется выставка работ молодых авторов из Союза художников России

В библиотеке № 37 на Дубнинской 17 марта откроется выставка работ молодых членов Союза художников России «Магия ночи» под кураторством Михаила Маслова . Об этом сообщила старший библиотекарь учреждения Лариса Луцовская.

— Выставка посвящена магии ночи и красоте природы в темное время суток, — рассказала Луцовская, — на ней будут представлены не только картины, но и фотоработы, предоставленные юными авторами из Союза художников России.

Открытие состоится в 14.00. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется.

Напоминаем, библиотека № 37 находится по адресу ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1. (мю)