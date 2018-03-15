Дом-музей Германа Брахерта и Музей Мирового океана подписали соглашение о сотрудничестве

В Художественной галерее Морского центра Музея Мирового в Светлогорске состоялось торжественное подписание договора о сотрудничестве между Домом-музеем Германа Брахерта и Музеем Мирового океана. Встреча партнёров проходила под пение мужского камерного хора ЛИКЪ и в окружении картин Калининградского художника-мариниста Владимира Михайловского.

— Дорогие друзья мы не спроста подписали договор с музеем Брахерта. Музей Мирового Океана сегодня живёт на земле Светлогорска, рядом с Отрадным. Поэтому наша морская художественная галерея и музей Брахерта — это, можно сказать, два музея искусства, и поэтому для нас очень важно, чтобы мы сотрудничали, чтобы мы консультировались, чтобы мы встречались, обменивались нашими же посетителями.

Наталья Шевчук, директор Дома-музея Германа Брахерта:

— Каждый раз, когда я сюда захожу, мы действительно попадаем в страну сказочных путешествий. И не только морской мир. Вот правда, глядя на эти картины и на всё, что здесь происходит, мы попадаем в настоящую такую страну грёз, но грёз, которые созданы руками человека, в такую страну искусства.