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Юные экскурсоводы из Останкина показали гостям школьный музей
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Юные экскурсоводы из Останкина показали гостям школьный музей 

Управа Останкинского района 15 марта 2018
Фото: Управа Останкинского района
Юные экскурсоводы — пятиклассники школы № 1531 им. С. К. Годовикова провели экскурсию по школьному музею «Звёздная летопись» для гостей. Ими стали воспитанники из центра развития творчества детей и юношества» «Пресня».
— Ребята показали, как работают некоторые музейные экспонаты, например, прялка. Экскурсия сопровождалась демонстрацией фотографий различных видов прялок и прослушиванием русских народных песен, — рассказали в администрации музея.
Напомним, в краеведческом разделе музейной экспозиции «Наше Останкино» (странички истории Останкинского района) хранятся подлинные вещи, принадлежавшие крестьянам и горожанам на рубеже XIX-XX вв. В их числе — прялки, льняная одежда, деревянная и глиняная утварь. (иб)
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