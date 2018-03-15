Юные экскурсоводы из Останкина показали гостям школьный музей

Юные экскурсоводы — пятиклассники школы № 1531 им. С. К. Годовикова провели экскурсию по школьному музею «Звёздная летопись» для гостей. Ими стали воспитанники из центра развития творчества детей и юношества» «Пресня».

— Ребята показали, как работают некоторые музейные экспонаты, например, прялка. Экскурсия сопровождалась демонстрацией фотографий различных видов прялок и прослушиванием русских народных песен, — рассказали в администрации музея.

Напомним, в краеведческом разделе музейной экспозиции «Наше Останкино» (странички истории Останкинского района) хранятся подлинные вещи, принадлежавшие крестьянам и горожанам на рубеже XIX-XX вв. В их числе — прялки, льняная одежда, деревянная и глиняная утварь. (иб)