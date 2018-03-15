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Художник поджег живых куриц ради искусства и вызвал скандал
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Художник поджег живых куриц ради искусства и вызвал скандал 

Ридус 15 марта 2018
Фото: Theartnewspaper.ru
Алжирский художник Адель Абдессемед вызвал скандал своей видеоработой, которую он представил на выставке в музее современного искусства во французском Лионе.
Он записал ролик, в котором поджег живых куриц, подвешенных за ноги. Птицы на записи горят заживо и кричат. Видео под названием «Весна» крутили в отдельном зале музея, который особо чувствительным гостям предлагали не посещать. Музей описал работу, как метафору всех видов насилия, особенно насилия над животными.
По словам автора работы, во время съемки социального ролика ни одна курица не пострадала. Видео было создано с помощью пиротехнических эффектов. Причем подвешенных птиц снимали всего в течение трех секунд, дальше видео просто замиксовали и сделали длиннее. Как сказал художник, в предыдущей своей работе он использовал такой же эффект возгорания на самом себе.
Однако шокирующие кадры вызвали возмущение публики. Активисты обвиняли музей в том, что он «пропагандирует пытки животных». В СМИ и соцсетях художника раскритиковали.
«По закону любому, кто жестоко обращается с животными, грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 30 тысячи евро», написал в своем Twitter местный журналист. Он также назвал музей соучастником художника и отметил, что необходимо написать жалобу в отношении учреждения и создателя видео.
Художник посоветовался с музеем, работу было решено убрать с выставки. Музей назвал преследование художника «несправедливым». Сам же Абдессемед надеется, что люди перестанут возмущаться произведениями искусства и обратят внимание на настоящие жестокости по отношению к животным.
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