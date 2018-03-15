Ещё
«Добро пожаловать в Антропоцен!». Пермский краеведческий музей презентует новый проект
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Добро пожаловать в Антропоцен!». Пермский краеведческий музей презентует новый проект 

Собака 15 марта 2018
Фото: Собака
Сегодня состоялась презентация проекта «Добро пожаловать в Антропоцен!»— работы Пермского краеведческого музея, исследующей меняющуюся роль музеев и коллекций естественной истории.
Идея проекта связана с беспрецедентным событием в науке— в августе 2016 года был признан новый геологический период— Антропоцен, характеризующийся изменениями природы и массовым вымиранием. Авторы проекта пытаются дать ответы на такие вопросы, как: как жить в этой новой эпохе; как меняется роль музеев и коллекций естественной истории и другие.
Проект «Добро пожаловать в Антропоцен!» вошел в число победителей грантового конкурса программы «Меняющийся музей в меняющимся мире» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Куратор проекта— Юлия Глазырина. Более подробную информацию о проекте и работе музея можно найти на официальном сайте музея.
Справка:
Аксель Страшной— художник, родившийся в Буэнос-Айресе, живет и работает в Хельсинки.
Среди его работ:
La Figure de la Terre/ Форма Земли (2014)— короткометражный фильм по мотивам книги «Форма Земли» французского математика 18 века Пьера Луи де Мопертюи;
Neomylodon Listai Ameghino/ Неомилодон (2015)— передвижная выставка-инсталляция находки крупного ископаемого в пещере на юге Патагонии, Чили
The Detective (2017)— фильм, исследующий процессы изменения восприятия с появлением виртуальной реальности
Собака: последние новости
На героев каких картин похожи известные белгородцы Экспозицию «М. Горький: взгляд из XXI века» представит библиотека им. Ленина Вечер авангарда пройдет в кофейне "Седьмой гость"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение