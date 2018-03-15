«Добро пожаловать в Антропоцен!». Пермский краеведческий музей презентует новый проект

Сегодня состоялась презентация проекта «Добро пожаловать в Антропоцен!»— работы Пермского краеведческого музея, исследующей меняющуюся роль музеев и коллекций естественной истории.

Идея проекта связана с беспрецедентным событием в науке— в августе 2016 года был признан новый геологический период— Антропоцен, характеризующийся изменениями природы и массовым вымиранием. Авторы проекта пытаются дать ответы на такие вопросы, как: как жить в этой новой эпохе; как меняется роль музеев и коллекций естественной истории и другие.

Проект «Добро пожаловать в Антропоцен!» вошел в число победителей грантового конкурса программы «Меняющийся музей в меняющимся мире» Благотворительного фонда Владимира Потанина . Куратор проекта— Юлия Глазырина. Более подробную информацию о проекте и работе музея можно найти на официальном сайте музея.

Справка:

Аксель Страшной— художник, родившийся в Буэнос-Айресе, живет и работает в Хельсинки.

Среди его работ:

La Figure de la Terre/ Форма Земли (2014)— короткометражный фильм по мотивам книги «Форма Земли» французского математика 18 века Пьера Луи де Мопертюи;

Neomylodon Listai Ameghino/ Неомилодон (2015)— передвижная выставка-инсталляция находки крупного ископаемого в пещере на юге Патагонии, Чили

The Detective (2017)— фильм, исследующий процессы изменения восприятия с появлением виртуальной реальности