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Украденный «Демон» вернулся в Ереван
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Украденный «Демон» вернулся в Ереван 

Мир24 15 марта 2018
В Ереване открылась выставка «Возвращение украденного Врубеля». Она посвящена картине «Демон и Ангел с душой Тамары», которая была похищена из музея 22 года назад. Нашли шедевр только сейчас, передает корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян.
Четыре части и сотни миллиметровых клочков — такой еще недавно была картина Михаила Врубеля «Демон и Ангел с душой Тамары». Реставраторам понадобились семь месяцев, чтобы восстановить полотно.
«Вся поверхность подчеркнута маленькими запятыми, тем самым он передавал эффект сотрясания воздуха, это только его особенность передачи», — рассказала художник-реставратор Третьяковской галереи Инна Соловова.
Картину восстановили специалисты Третьяковской галереи. Они знают особенности врубелевского мазка. Реставраторы считают: картину порвали не специально. Ее придавили чем-то тяжелым и холст не выдержал. Те, кто украли полотно из Русского музея в Ереване, пытались его спрятать.
Картина маслом
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«22 года ее искал Интерпол и в прошлом году ее нашли спецслужбы России. В Третьяковской галерее ее восстановили, после чего президент России Владимир Путин подарил ее Сержу Саргсяну», — заявила директор Русского музея в Ереване Марина Мкртчян.
В конце 19 века Михаил Врубель написал 11 картин о «Демоне». Они стали иллюстрациями к поэме Лермонтова. Образ Демона — центральный для творчества Врубеля. Художник начал работать над его образом в Киеве в 1885 году. Эта картина стала финальной в цикле «Демонианы». Современники писали: она далась Врубелю нелегко. Вскоре после ее появления художник тяжело заболел.
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