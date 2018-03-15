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В «Экспо-Волге» открылась выставка «Шарм Beauty Shop»
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В «Экспо-Волге» открылась выставка «Шарм Beauty Shop» 

ТРК Губерния 15 марта 2018
IT-технологии — в индустрии красоты, мода на барбершопы, последние тенденции макияжа. В выставочном комплексе «Экспо-Волга» представили современные стандарты красоты. 21-я выставка «Шарм Beauty Shop» собрала более 300 брендов. Чтобы посмотреть, что сейчас в тренде, посетители съехались со всей страны.
Не только женщины, но и мужчины теперь мечтают об идеальной внешности. Соответствовать стандартам красоты помогает выставка «Шарм Beauty Shop» в «Экспо-Волге». В центре внимания — мастера барбершопа, которые делятся профессиональными секретами со своими коллегами.
”Это достаточно интересно, когда именно мужчины делают для мужчин, потому что они лучше понимают. Традиция ухода за бородой как таковой у нас не было. И то, что это появилось, очень хорошо”, — считает участник выставки Артём Колосов.
”Индустрия красоты идет в ногу со временем и диктует моду, поэтому, конечно, мужская тематика здесь, на выставке, тоже присутствует. Все больше и больше мужчин считают абсолютно нормальным и естественным поддерживать свою красоту”, — замечает генеральный директор ВК «Экспо-Волга» Андрей Левитан.
Ажиотаж такой, что приходится тесниться. Люди приехали со всей страны. Профессиональная косметика здесь повсюду. Более 300 брендов. В режиме нон-стоп мастера показывают, как рисовать на ногтях, ухаживать за кожей лица и даже делают тайский массаж.
”На тело, на красоту, на лицо нужно воздействовать комплексно. Именно за счет спа-процедур, за счет тактильного воздействия включается вся красота тела”, — подчеркивает участница выставки Екатерина Еремеева.
Впервые на выставке демонстрируют оборудование для салонов красоты. Ноу-хау — мобильное приложение отечественной разработки для владельцев бизнеса.
”Наша задача — показать доступность нашего продукта линейному бизнесу. Потому что тренды, которые на сегодняшний день существуют на рынке, неумолимо говорят о том, что владелец бизнеса должен быть готов к тому, что нужно собственное мобильное приложение”, — рассказывает участник выставки Алексей Ермолин.
В течение четырех дней на выставке будут проводить мастер-классы, где познакомят со стандартами красоты. Проведут семинар для тех, кто хочет открыть свой бизнес. Всем гостям обеспечены уникальные торговые предложения, скидки и подарки.
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