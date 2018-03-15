Метрополитен-музей оцифровал и выложил в открытый доступ 400 тысяч экспонатов 

Год назад нью-йоркский Метрополитен-музей приступил к амбициозному проекту — целиком оцифровать и выложить в открытый доступ свою постоянную коллекцию. Весьма щедрый шаг для третьего по посещаемости музея в мире.
Теперь, если вы захотите использовать изображения в коммерческих или художественных целях, вам не нужно будет беспокоиться о нарушении авторских прав — а уж в коллекции Метрополитена будет где разгуляться любителям искусства, ведь она насчитывает более полутора миллиона экспонатов.
На сегодняшний день оцифровано более 400 тысяч произведений искусства в различных жанрах. Коллекция включает античное и современное искусство, живопись и фотографию, скульптуру, исторические документы, платья и даже мебель. Пользователи могут искать интересующие их работы по имени автора, времени создания или использованным материалам.
The Met Терракотовая голова женщины, вероятно сфинкса. Греция, V век до нашей эры.
Бонджо — трубка с боковым выдыханием, народность эконда, 1915 г.
Давид Каспар Фридрих «Двое, созерцающие луну», 1819 г.
Макс Бекман «Начало», 1946-1949 гг.
Изогнутая арфа. 1390-1295 г. до нашей эры.
Рельефная панель, Месопотамия, IX век до нашей эры.
Скульптура трех граций из мрамора. Рим, II век до нашей эры.
Борис Григорьев «Модель», 1926 г.
Жан Тэнгли «Нарва», 1961 г.
Архип Куинджи «Красный закат на Днепре», 1905-1908 гг.
Фото: Шиничи Сузуки, 1870 г.
Ожерелье из золота, бирюзы и лазурита, Древний Египет, IV-III век до нашей эры.
Чаша в форме лотоса, Древний Египет, XX-VII век до нашей эры.
«Феодосий прибывает в Эфес», Франция, XIII век.
Анри Руссо «Трапеза льва», 1907 г.
Анри Матисс «Оливковые деревья», 1906 г.
«Лев» — статуэтка из мрамора, IV век до нашей эры, Греция.
Голова короля Давида, Франция, XII век.
Джорджия О’Киф «Череп коровы: красное, белое, синее», 1931 г.
Сидящая фигура, Каролинские острова, конец XIX — начало XX века.
Луиза Буржуа «Глаза», мрамор. 1982 г.
Зао Гонген, Япония, XI век.
Эгон Шиле «Автопортрет», 1914 г.
Пабло Пикассо «Чтение за столом», 1934 г.
Царь Сахуре и бог Нома, Древний Египет, 2458 г. до нашей эры.