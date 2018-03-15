Метрополитен-музей оцифровал и выложил в открытый доступ 400 тысяч экспонатов

Год назад нью-йоркский Метрополитен-музей приступил к амбициозному проекту — целиком оцифровать и выложить в открытый доступ свою постоянную коллекцию. Весьма щедрый шаг для третьего по посещаемости музея в мире.

Теперь, если вы захотите использовать изображения в коммерческих или художественных целях, вам не нужно будет беспокоиться о нарушении авторских прав — а уж в коллекции Метрополитена будет где разгуляться любителям искусства, ведь она насчитывает более полутора миллиона экспонатов.

На сегодняшний день оцифровано более 400 тысяч произведений искусства в различных жанрах. Коллекция включает античное и современное искусство, живопись и фотографию, скульптуру, исторические документы, платья и даже мебель. Пользователи могут искать интересующие их работы по имени автора, времени создания или использованным материалам.

The Met Терракотовая голова женщины, вероятно сфинкса. Греция, V век до нашей эры.

Бонджо — трубка с боковым выдыханием, народность эконда, 1915 г.

Давид Каспар Фридрих «Двое, созерцающие луну», 1819 г.

Макс Бекман «Начало», 1946-1949 гг.

Изогнутая арфа. 1390-1295 г. до нашей эры.

Рельефная панель, Месопотамия, IX век до нашей эры.

Скульптура трех граций из мрамора. Рим, II век до нашей эры.

Жан Тэнгли «Нарва», 1961 г.

Фото: Шиничи Сузуки, 1870 г.

Ожерелье из золота, бирюзы и лазурита, Древний Египет, IV-III век до нашей эры.

Чаша в форме лотоса, Древний Египет, XX-VII век до нашей эры.

«Феодосий прибывает в Эфес», Франция, XIII век.

«Лев» — статуэтка из мрамора, IV век до нашей эры, Греция.

Голова короля Давида, Франция, XII век.

Джорджия О’Киф «Череп коровы: красное, белое, синее», 1931 г.

Сидящая фигура, Каролинские острова, конец XIX — начало XX века.

Зао Гонген, Япония, XI век.

Царь Сахуре и бог Нома, Древний Египет, 2458 г. до нашей эры.