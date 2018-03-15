Гардероб Фриды Кало теперь можно будет увидеть в музее Виктории и Альберта в Лондоне

Автор: Ольга Шевцова

Летом 2018 года, в Лондоне в музее Виктории и Альберта, покажут личные вещи Фриды Кало . Экспозиция будет посвящена стилю самой влиятельной и известной мексиканской художницы 20 века. В нее войдут более 200 предметов.

Куратором стала Клэр Уилкокс. Ранее она работала над знаменитой выставкой дизайнера Александра Маккуина , а также Вивьен Вествуд.

Уилкокс удалось перевезти большую часть одежды Фриды, ювелирные изделия, косметику, а также копию ее дневника, автопортреты и фотографии. Таким образом смогут воспроизвести картину жизни и раскрыть личность Кало при помощи реальных предметов. Они впервые выставляются за пределами Мексики. Выставка в Лондоне будет продолжение той, что проходила в «Голубом длме» художницы в 2012 году.

«Ее внешность была антимодой, на примере ее гардероба мы старались проанализировать то, как одевались женщины в то время. Но глядя на фотографии Фриды, становится очевидно, что она сильно отличается от других женщин своего социального круга и от других мексиканских женщин тоже. Кало была сама собой и всегда была уверенной в том, какое лицо показывает миру», — рассказывает Клэр Уилкокс.

Увидеть выставку «Фрида Кало: Создавая себя» в Музее Виктории и Альберта можно будет с 16 июня по 4 ноября 2018 года.

Фрида Кало