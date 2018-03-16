«Мысли вслух», выставка изобретений и «Леди Берд»: где отдохнуть в выходные

Выставка, посвященная истории культовых изобретений, «Психоз», кинопремьеры и фестиваль фермерских продуктов — редакция портала Москва 24 собрала семь событий для отдыха в выходные.

"Мысли вслух": читка дневников на выставке «Старая квартира» В Музее Москвы в рамках проекта «Мысли вслух» артисты Театра Наций, театра «Практика», Театр.doc, Центра имени Мейерхольда и Театра имени Моссовета прочтут дневники советской эпохи.

Слушатели узнают о XX веке через дневники, личные записи, воспоминания, а также с помощью предметов быта того времени. Читка пройдет в пространстве выставки «Старая квартира».

Когда: 17, 18 марта Где: Музей Москвы

"Леди Берд"

Видео: YouTube/Universal Pictures Russia

"Леди Берд" — режиссерский дебют американской актрисы и сценариста Греты Гервин. Это фильм об ученице старших классов, пытающейся перебраться в Нью-Йорк с помощью своего названого брата.

Картина довольно неожиданно получила две премии «Золотой глобус» в категориях «Лучший фильм — комедия или мюзикл» и «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл» ( Сирша Ронан ).

Когда: с 15 марта Где: московские кинотеатры

Выставка «Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир»

Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку об истории изобретений и культуре инноваций — «Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир». На выставке посетители узнают об истории культовых изобретений от электромобиля Николая II до советского видеотелефона — предшественника Skype.

Экспонаты из фондов Политехнического музея, Московского музея дизайна и Музея советских игровых автоматов разместятся по соседству с десятками разработок израильских технологических стартапов.

Когда: с 15 марта — 27 мая Где: Еврейский музей и центр толерантности

Сара Кейн — драматург поколения in-yer-face, создавший в 1990-х новую театральную эстетику. Находясь в психбольнице, Кейн решила назначить точное время своей смерти — ровно в 4.48. Она дописала пьесу, назвала ее «4.48 психоз» и повесилась. Случилось это в 1998 году. Текст пьесы — это записки самоубийцы, которая не в силах выносить ужас бытия.

Над московской версией спектакля работали известный кинорежиссер Александр Зельдович, композитор Дмитрий Курляндский , арт-группа AES+F и 19 московских актрис разного возраста — от двадцати до семидесяти, это — голоса, которые звучат в голове героини.

Когда: 17 марта Где: Электротеатр «Станиславский»

Фестиваль ирландской культуры Irish Week В Москве проходит самый масштабный фестиваль ирландской культуры в России. В программе — кинопоказы, арт-выставки, концерты традиционной музыки, образовательный лекторий, гастрономический фестиваль, видеоарт, презентации книг и многое другое.

17 марта все поклонники ирландской культуры соберутся в клубе «Известия Hall» на фестивале «День и ночь святого Патрика» — крупнейшем гала-концерте ежегодной «Недели Ирландии» в столице.

18 марта в ДК МИИТ пройдет Dance Irish — праздник музыки и танцев из самого сердца Ирландии.

А в «КАРО 11 Октябрь» в рамках фестиваля ирландского кино пройдут показы главных новинок ирландского кинопроката. Тема этого года — «Изгои и скитальцы»/Rogues and Wanderers, она объединяет несколько фильмов из программы, сборник игрового короткого метра и дискуссию с участием гостей из Ирландии. Расписание можно найти по ссылке.

Где: клуб «Известия Hall», ДК МИИТ, кинотеатр «Каро 11 Октябрь» Когда: 14 марта — 25 марта

Фильм «Tomb raider: Лара Крофт»

Видео: YouTube/iVideos

На экраны вышел приключенческий боевик режиссера Роара Утхауга по сценарию Женевы Робертсон-Дуорет — перезапуск франшизы про расхитительницу гробниц «Tomb raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер в главной роли.

По сюжету, Лара Крофт отправляется в свое первое приключение, чтобы найти пропавшего отца, завершить его археологическое исследование, раскрыть секреты загадочного острова и вернуть былую славу своему имени.

Когда: с 15 марта Где: московские кинотеатры

Фестиваль «Мос/Еда!» В эти выходные в столице пройдет фестиваль «Мос/Еда!». Его площадки развернутся, в том числе, рядом с некоторыми избирательными участками. На ярмарках представят около 110 разновидностей сыров, в том числе необычные авторские сорта. Посетители смогут купить фермерское масло, ряженку, молоко, творог, кефир. Будут доступны и морепродукты, рыба, мясные деликатесы, овощи, фрукты.

Кроме того, на всех площадках фестиваля будет своя культурная программа: мастер-классы, интерактивные представления, спортивные забавы для всей семьи. Уличные представления можно будет увидеть в часы работы площадок: 17 марта — с 17:00 до 20:00, а 18 марта — с 8:00 до 20:00.

Где: подробная информация о площадках — на сайте проекта Когда: 17, 18 марта