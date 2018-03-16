Выставка Британской библиотеки в Шанхае 

Шанхай, 15 марта /Синьхуа/ — В Шанхае сегодня состоялось открытие выставки «Собрание великих писателей — Выставка сокровищ из Британской библиотеки». Мероприятие будет продолжаться целый месяц. В экспозиции — произведения и документы классиков британской литературы. Фотографии Синьхуа/Фан Чжэ Шанхай, 15 марта /Синьхуа/ — В Шанхае сегодня состоялось открытие выставки «Собрание великих писателей — Выставка сокровищ из Британской библиотеки». Мероприятие будет продолжаться целый месяц. В экспозиции — произведения и документы классиков британской литературы. Фотографии Синьхуа/Фан Чжэ Шанхай, 15 марта /Синьхуа/ — В Шанхае сегодня состоялось открытие выставки «Собрание великих писателей — Выставка сокровищ из Британской библиотеки». Мероприятие будет продолжаться целый месяц. В экспозиции — произведения и документы классиков британской литературы. Фотографии Синьхуа/Фан Чжэ