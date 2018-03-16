В Шанхае проходит выставка Design Shanghai 

Шанхай, 15 марта /Синьхуа/ — В Шанхае /Восточный Китай/ проходит выставка Design Shanghai, в которой участвуют более 400 брендов и известных галерей искусства из более 30 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Чэнь Фэй Шанхай, 15 марта /Синьхуа/ — В Шанхае /Восточный Китай/ проходит выставка Design Shanghai, в которой участвуют более 400 брендов и известных галерей искусства из более 30 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Чэнь Фэй Шанхай, 15 марта /Синьхуа/ — В Шанхае /Восточный Китай/ проходит выставка Design Shanghai, в которой участвуют более 400 брендов и известных галерей искусства из более 30 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Чэнь Фэй Шанхай, 15 марта /Синьхуа/ — В Шанхае /Восточный Китай/ проходит выставка Design Shanghai, в которой участвуют более 400 брендов и известных галерей искусства из более 30 стран и районов мира. Фотографии Синьхуа/Чэнь Фэй