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«Пикассо/Кондо» в САР Сянган
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«Пикассо/Кондо» в САР Сянган 

ИА Синьхуа 16 марта 2018
Фото: ИА Синьхуа
Сянган, 15 марта /Синьхуа/ — Аукционный дом Sotheby's проводит в САР Сянган выставку "Пикассо/Кондо". Экспозицию можно посетить с 16 марта.
Посетители смогут увидеть 42 картины испанского художника Пабло Пикассо и американского художника Джорджа Кондо, в том числе 19 произведений Пикассо. Это мероприятие — самая масштабная выставка работ Пикассо за всю историю Сянгана.
Сянган, 15 марта /Синьхуа/ — Аукционный дом Sotheby's проводит в САР Сянган выставку «Пикассо/Кондо». Экспозицию можно посетить с 16 марта.
Посетители смогут увидеть 42 картины испанского художника Пабло Пикассо и американского художника Джорджа Кондо, в том числе 19 произведений Пикассо. Это мероприятие — самая масштабная выставка работ Пикассо за всю историю Сянгана.
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