«Пикассо/Кондо» в САР Сянган

Сянган, 15 марта / Синьхуа / — Аукционный дом Sotheby's проводит в САР Сянган выставку " Пикассо /Кондо". Экспозицию можно посетить с 16 марта.

Посетители смогут увидеть 42 картины испанского художника Пабло Пикассо и американского художника Джорджа Кондо , в том числе 19 произведений Пикассо. Это мероприятие — самая масштабная выставка работ Пикассо за всю историю Сянгана.

Сянган, 15 марта /Синьхуа/ — Аукционный дом Sotheby's проводит в САР Сянган выставку «Пикассо/Кондо». Экспозицию можно посетить с 16 марта.

Посетители смогут увидеть 42 картины испанского художника Пабло Пикассо и американского художника Джорджа Кондо, в том числе 19 произведений Пикассо. Это мероприятие — самая масштабная выставка работ Пикассо за всю историю Сянгана.