Художник нарисовал косичку карандашом на бумаге и заворожил соцсети

Японский художник показал в Twitter, как быстро и правдоподобно рисовать косички из волос, косы на свитере и фактуру веревки. Многие любители порисовать не ожидали, что изображать косы настолько просто. Короткое видео с техникой прорисовки за сутки собрало больше двух миллионов просмотров.

Twitter наводнили сотни восторженных комментариев. «Вы так просто смогли нарисовать и узлы, и свитер… Я весьма удивлен», — признается один из пользователей соцсети.

«Я всегда удивлялся, как люди изображают волосы, и теперь я не могу перестать смотреть на это», — признается другой микроблогер.

Некоторые называют автора записи богом, другие благодарят художника за короткий и эффективный урок рисования.

Поначалу комментарии к видео оставляли только жители Японии. Однако после того, как ролик стал вирусным, простую технику рисования кос освоили европейцы и жители США, которые также пришли в комментарии, чтобы поблагодарить иллюстратора.