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Художник нарисовал косичку карандашом на бумаге и заворожил соцсети
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Художник нарисовал косичку карандашом на бумаге и заворожил соцсети 

Lenta.ru 16 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Японский художник показал в Twitter, как быстро и правдоподобно рисовать косички из волос, косы на свитере и фактуру веревки. Многие любители порисовать не ожидали, что изображать косы настолько просто. Короткое видео с техникой прорисовки за сутки собрало больше двух миллионов просмотров.
Twitter наводнили сотни восторженных комментариев. «Вы так просто смогли нарисовать и узлы, и свитер… Я весьма удивлен», — признается один из пользователей соцсети.
«Я всегда удивлялся, как люди изображают волосы, и теперь я не могу перестать смотреть на это», — признается другой микроблогер.
Некоторые называют автора записи богом, другие благодарят художника за короткий и эффективный урок рисования.
Поначалу комментарии к видео оставляли только жители Японии. Однако после того, как ролик стал вирусным, простую технику рисования кос освоили европейцы и жители США, которые также пришли в комментарии, чтобы поблагодарить иллюстратора.
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