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В Волгоградском краеведческом музее начнется капитальный ремонт
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В Волгоградском краеведческом музее начнется капитальный ремонт 

v1.ru 16 марта 2018
Фото: v1.ru
Два исторических здания Волгоградского областного краеведческого музея на проспекте Ленина уже с апреля начнут капитально ремонтировать от крыши до подвалов. В общей сложности ремонт обойдется областной казне в 36 с половиной миллионов рублей.
О состоянии, в котором находятся два здания краеведческого музея еще год назад заявлял вице-губернатор Волгоградской области Владимир Попков, лоббируя переезд учреждения в пожарную каланчу.
— Все подвалы краеведческого музея я прошел, и зрелище очень плохое, — заявлял тогда заместитель губернатора, — Везде провалы грунта. Держится все на линолеуме, который был постелен в прошлом году. Есть многочисленные просадки фундамента.
Несмотря на множество громких заявлений и обещаний, переезд музея был отложен на неопределенный срок. Сейчас решено оба здания капитально отремонтировать. На сайте госзакупок вчера начался отбор подрядчика, который за 36.5 миллионов рублей из областного бюджета выполнит ремонт и реставрацию этих памятников истории и культуры по проспекту Ленина 7 и 5а: бывшей Земской управы и бывшего Волжско-Камского банка.
Проектной документацией предусмотрено, что в до 30 ноября подрядчик восстановит фасады зданий, заменит полы в подвалах, оконные и балконные рамы с сохранением исторической расстекловки, уберет и перенесет внутрь зданий блоки сплит-систем и оконные решетки, заменит отмостку и гидроизлоляцию, а также капитально отремонтирует балконы и кровлю.
Предварительный график работ показывает, что своего пика капремонт музея достигнет к июню, когда в Волгограде будут проходить матчи ЧМ-2018. В этот момент рабочие должны одновременно вести реставрацию балконов, демонтажные работы, менять полы и кровлю, делать гидроизоляцию подвалов, заполнять проемы и реставрировать фасад.
Директор Волгоградского областного краеведческого музея Анатолий Мальченко рассказал V1.ru, что ремонт не должен помешать работе музея.
— Работа музея прерываться на время ремонта не будет, а строители создадут все условия для беспрепятственного прохода посетителей. Это было одним из требований, которые мы выдвинули заказчику работ, — сообщил V1.ru Анатолий Мальченко, — Никакой экстренной эвакуации экспозиций нет и не предполагается. Если когда-нибудь в будущем и дойдет дело до переезда музея в каланчу пожарной части, то это будет делаться спокойно, в плановом порядке, а не как бегство.
По словам директора музея, большинство работ проводится снаружи зданий, а срок до конца ноября достаточен для ремонта.
— На выполнение всех работ хорошему подрядчику хватит и двух с половиной — трех месяцев, — говорит Анатолий Мальченко, — А по контракту заложен большой запас по времени — до конца ноября. Поэтому, в июне вполне могут проводиться работы в наших подвалах, и на кровле. Поэтому, мы вполне сможем не только полноценно работать, но и встретить мероприятия ЧМ-2018 без строительных лесов.
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