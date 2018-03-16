Миучча Прада засела в башне из 200 000 листов сусального золота

Музейно-выставочный комплекс Fondazione Prada открылся в Милане в 2015 году. Но самую эффектную его часть — золотую (действительно обшитую сусальным золотом) башню Torre Prada Milano открывают только в апреле этого года. Вместе с башней высотой 60 м, выставочная площадь Fondazione Prada увеличилась до 19 000 кв м.

В башне 9 этажей, наверху откроют ресторан и видовой бар, а 6 других этажей отдадут под выставочное пространство, где будут показывать коллекцию Миуччии Прада и ее мужа, управляющего директора модного дома, Патрицио Бертелли . Супруги собирают искусство XX и XXI веков, — фонд был открыт в 1993 году как центр изучения новейшего времени. За время своей деятельности на площадках фонда — две в Милане, одна в Венеции, — снимали арт-хаусное кино, проводили выставки Аниш Капур , Стив МакКвин, Карстен Хеллер, Томас Деманд, подготовили и издали 40 книг по искусству и каталогов.

По заказу семьи Прада архитектор Рэм Колхас (известный проектами: музей «Гараж» Дарьи Жуковой и Романа Абрамовича, музей Гуггенхайма в Лас-Вегасе, дом музыки в Порту, центральная библиотека Сиэтла, с Prada Колхас сотрудничает уже 15 лет, с 2011 года бюро Колхаса ОМА создает концепцию каждого показа модного Дома) провел джентрификацию пивоваренного завода 1910 года постройки на бывшей городской окраине Милана. «Проект Fondazione Prada —это не сохранение, а создание новой архитектуры, хотя оба процесса идут одновременно в одном пространстве», — говорит Рэм Колхас.

Самая дорогостоящая часть проекта Колхаса для Fondazione Prada на площади Ларго Изарко в Милане — строительство золотой башни. Башню из белого бетона обшили 200 000 листов 24-каратного сусального золота общим весом в 4 кг. Остальные здания комплекса архитектор выкрасил в черный, белый и серебристый цвета. Колхас сохранил неоклассический стиль, присущий постройкам, однако, поработав с цветом и материалом, создал абсолютно новый облик культурного пространства.