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Миучча Прада засела в башне из 200 000 листов сусального золота
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Миучча Прада засела в башне из 200 000 листов сусального золота 

Forbes.ru 16 марта 2018
Фото: Forbes.ru
Музейно-выставочный комплекс Fondazione Prada открылся в Милане в 2015 году. Но самую эффектную его часть — золотую (действительно обшитую сусальным золотом) башню Torre Prada Milano открывают только в апреле этого года. Вместе с башней высотой 60 м, выставочная площадь Fondazione Prada увеличилась до 19 000 кв м.
В башне 9 этажей, наверху откроют ресторан и видовой бар, а 6 других этажей отдадут под выставочное пространство, где будут показывать коллекцию Миуччии Прада и ее мужа, управляющего директора модного дома, Патрицио Бертелли. Супруги собирают искусство XX и XXI веков, — фонд был открыт в 1993 году как центр изучения новейшего времени. За время своей деятельности на площадках фонда — две в Милане, одна в Венеции, — снимали арт-хаусное кино, проводили выставки Аниш Капур, Стив МакКвин, Карстен Хеллер, Томас Деманд, подготовили и издали 40 книг по искусству и каталогов.
Официальный вернисаж назначен на 20 апреля, но уже в феврале Prada показала с своей золотой башне коллекцию осень-зима 2018-19. На показе были Уэс Андерсон, Билл Мюррэй, Рита Ора, Роман и Дженнифер Коппола.
По заказу семьи Прада архитектор Рэм Колхас (известный проектами: музей «Гараж» Дарьи Жуковой и Романа Абрамовича, музей Гуггенхайма в Лас-Вегасе, дом музыки в Порту, центральная библиотека Сиэтла, с Prada Колхас сотрудничает уже 15 лет, с 2011 года бюро Колхаса ОМА создает концепцию каждого показа модного Дома) провел джентрификацию пивоваренного завода 1910 года постройки на бывшей городской окраине Милана. «Проект Fondazione Prada —это не сохранение, а создание новой архитектуры, хотя оба процесса идут одновременно в одном пространстве», — говорит Рэм Колхас.
Самая дорогостоящая часть проекта Колхаса для Fondazione Prada на площади Ларго Изарко в Милане — строительство золотой башни. Башню из белого бетона обшили 200 000 листов 24-каратного сусального золота общим весом в 4 кг. Остальные здания комплекса архитектор выкрасил в черный, белый и серебристый цвета. Колхас сохранил неоклассический стиль, присущий постройкам, однако, поработав с цветом и материалом, создал абсолютно новый облик культурного пространства.
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