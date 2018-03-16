Макаревич научился «рисовать дуэтом» 

Андрей Макаревич и израильский художник Александр Галицкий в галерее «Роза Азора» представили свою совместную выставку с названием «Потоп». Интересно, что все полотна были написаны «в четыре руки» в буквальном смысле. Андрей Макаревич заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, каково это — рисовать дуэтом, читайте только на НСН.
«К этому надо привыкнуть, и я думаю, что это не всем доступное удовольствие. Для меня, например, долгие годы процесс рисования, как, скажем, и сочинения песен, был процессом интимным. А рисовать — это, в общем, еще сложнее. Но когда я познакомился с Сашей Галицким, мне так понравилось то, что он делает, что мы, во-первых, подружились, во-вторых, выпили как следует, и что-то захотели просто повалять дурака. Так появилась первая серия, которая называлась «Котаблос». Эта выставка разлетелась моментально, и мы поняли, что не нам одним это нравится. Потом была серия «Максим Горький. На дне». Естественно, на дне морском. И вот это наша третья наша такая штука — тема очень ответственная, библейская — «Потоп». Обязывает ко многому. Так что мы старались!», — рассказал артист.
Увидеть «Потоп» написанный Андреем Макаревичем и Александром Галицким можно будет до 1 апреля.