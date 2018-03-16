Во Владивостоке на главной сопке откроется Высшая школа искусств Мариинки 

В Приморском крае на главной сопке Владивостока откроется театрально-образовательный комплекс Высшей школы музыкального и театрального искусства Приморской сцены Мариинского театра, в котором будет концертный зал и жилые помещения, сообщило краевое Росимущество.
Для этого ведомство официально закрепило комплекс зданий Дальневосточного государственного технического университета (ДВГТУ) за театром.
«В зданиях планируется разместить театрально-образовательный комплекс Высшей школы музыкального и театрального искусства Приморской сцены Мариинского театра с концертным залом и жилыми помещениями», — говорится в сообщении ведомства.
Закрепление объектов за Приморской Мариинкой провели по поручениям Правительства и Минэкономразвития России, пишет ИА PrimaMedia.
В зданиях в центре Владивостока, переданных из федеральной собственности в собственность Приморского края, откроют филиалы Эрмитажа, государственной Третьяковской галереи, Русского музея и Центра культуры народов Востока.
Для создания культурных центров во Владивостоке государство выделило 30 млрд рублей.