Во Владивостоке на главной сопке откроется Высшая школа искусств Мариинки

В Приморском крае на главной сопке Владивостока откроется театрально-образовательный комплекс Высшей школы музыкального и театрального искусства Приморской сцены Мариинского театра, в котором будет концертный зал и жилые помещения, сообщило краевое Росимущество

Для этого ведомство официально закрепило комплекс зданий Дальневосточного государственного технического университета (ДВГТУ) за театром.

«В зданиях планируется разместить театрально-образовательный комплекс Высшей школы музыкального и театрального искусства Приморской сцены Мариинского театра с концертным залом и жилыми помещениями», — говорится в сообщении ведомства.

Закрепление объектов за Приморской Мариинкой провели по поручениям Правительства и Минэкономразвития России , пишет ИА PrimaMedia.

В зданиях в центре Владивостока, переданных из федеральной собственности в собственность Приморского края, откроют филиалы Эрмитажа , государственной Третьяковской галереи, Русского музея и Центра культуры народов Востока.

Для создания культурных центров во Владивостоке государство выделило 30 млрд рублей.