Международная делегация молодежи посетит Самарскую область

В составе делегации представители 12 государств: Франции, Польши, Хорватии, Сербии, Молдовы, Украины, Кыргызстана, Туркменистана, Казахстана, Конго, Ганы, Индонезии.

В программе пребывания делегации в Самарской области знакомство с достопримечательностями Самары, встречи со школьниками и студентами, деятелями искусства и культуры, представителями Общественной палаты региона, посещение образовательного центра «Южный город», коворкинг-центра «Футурум», центра прорывных исследований при Самарском государственном медицинском университете, экскурсии в областной художественный музей, Музей модерна, музейный комплекс «Бункер Сталина».