Ещё
Международная делегация молодежи посетит Самарскую область
Далее:
Читайте также:
Ещё

Международная делегация молодежи посетит Самарскую область 

Волга Ньюс 16 марта 2018
В составе делегации представители 12 государств: Франции, Польши, Хорватии, Сербии, Молдовы, Украины, Кыргызстана, Туркменистана, Казахстана, Конго, Ганы, Индонезии.
В программе пребывания делегации в Самарской области знакомство с достопримечательностями Самары, встречи со школьниками и студентами, деятелями искусства и культуры, представителями Общественной палаты региона, посещение образовательного центра «Южный город», коворкинг-центра «Футурум», центра прорывных исследований при Самарском государственном медицинском университете, экскурсии в областной художественный музей, Музей модерна, музейный комплекс «Бункер Сталина».
Волга Ньюс: последние новости
Галерея "Виктория" устроила "Незабываемую встречу" с работами скандальных художников совриска Самарцы могут принять участие в шествии Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге Надувные фигуры, неоднозначные шахматы: в Самаре открылась выставка с пометкой "18+"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение