В «Меридиане» научат рисовать в технике суми-э

Бытует мнение, что в традиционных японских школах суми-э учащиеся первый год рисуют только отдельные мазки, и лишь после этого их допускают к созданию рисунков. Однако художник Мария Богданова научит рисовать один из традиционных образов в японской культуре, символ долголетия и счастья — сосну, всего за два часа. Мастер-класс состоится 19 марта с 19:00 до 21:30 в центре культуры и искусства «Меридиан».

Суми-э (суми — тушь, э — картина) — это живописный жанр, в котором главенствуют тушь и вода. Техника рисования тушью также отличается отсутствием карандашных набросков — рисунок рождается спонтанно, когда рукой рисующего руководят его чувства и ощущения. При этом для участия в мастер-классе не нужно специальной подготовки, достаточно просто настроиться на увлекательное путешествие в мир красоты и искусства.

«Японская разновидность сосны отличается изогнутым стволом и причудливым расположением веток. Всего за два часа творчества за каждый участник мастер-класса, помимо нескольких черновых и одного-двух конечных рисунка, заберёт с собой открытие «себя нового», ведь суми-э — это не просто техника рисования, но прежде всего философия и целый духовный мир», — передают организаторы.