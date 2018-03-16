Выставку картин и мастер-класс по акварельной живописи организуют в библиотеке имени Ключевского

Открытие выставки картин «Поэзия — это живопись, которую слышат» состоится 17 марта в центральной библиотеке №15 имени Василия Ключевского

В ходе мероприятия участники встретятся с художницей Татьяной Волковой , которая расскажет о работах, которые представлены на экспозиции. Кроме того, посетители обсудят поэзию и миниатюры Максимилиана Волошина

Главный библиотекарь культурной организации Ирина Глотова оповестила о том, что Татьяна Волкова проведет мастер-класс по акварельной живописи. Гости попробуют свои силы в рисовании этюда.

Она добавила, что участникам необходимо принести с собой материалы: несколько листов бумаги для акварели, краски и кисти.

Отметим, что в ходе мероприятия каждый сможет выступить со своим любимым стихотворением.