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Выставку картин и мастер-класс по акварельной живописи организуют в библиотеке имени Ключевского
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Выставку картин и мастер-класс по акварельной живописи организуют в библиотеке имени Ключевского 

Управа Таганского района города Москвы 16 марта 2018
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Открытие выставки картин «Поэзия — это живопись, которую слышат» состоится 17 марта в центральной библиотеке №15 имени Василия Ключевского.
В ходе мероприятия участники встретятся с художницей Татьяной Волковой, которая расскажет о работах, которые представлены на экспозиции. Кроме того, посетители обсудят поэзию и миниатюры Максимилиана Волошина.
Главный библиотекарь культурной организации Ирина Глотова оповестила о том, что Татьяна Волкова проведет мастер-класс по акварельной живописи. Гости попробуют свои силы в рисовании этюда.
Она добавила, что участникам необходимо принести с собой материалы: несколько листов бумаги для акварели, краски и кисти.
Отметим, что в ходе мероприятия каждый сможет выступить со своим любимым стихотворением.
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