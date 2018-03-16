Ещё
Космические полеты и замершие футболисты: Самара готовит культурную программу к ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Космические полеты и замершие футболисты: Самара готовит культурную программу к ЧМ-2018 

63.ru 16 марта 2018
Фото: 63.ru
В дни проведения чемпионата мира по футболу жителей и гостей регионального центра ждет множество культурных событий.
Музей Алабина откроет свои двери для всех любителей самой популярной игры с мячом. Замершие в движении футболисты предстанут на суд зрителя в рамках фотовыставки.
— Самарский музей модерна будет удивлять посетителей экспозицией «Руки Венеры». «Самара космическая» попытается привлечь зрителя тематической выставкой, которую посвятят Валентине Терешковой, первой женщине-космонавту в истории, — сообщили в региональном Минкульте.
Для юных любителей искусства детская картинная галерея, которая располагается в «Особняке Клодта», подготовит выставку авторских кукол. Городские экскурсии познакомят футбольных болельщиков с историей Самары и откроют ее самые тайные уголки.
Во время ЧМ-2018 для посещений также будут открыты национальный парк «Самарская Лука» и «Жигулевский заповедник».
63.ru: последние новости
Размером с человека: в Самаре установили первую скульптуру Забиваки Самарцам предлагают поучаствовать в шествии Бессмертного полка в Санкт-Петербурге и Москве Болельщиков во время ЧМ-2018 будут угощать гастрономическим брендом Самары
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение