Космические полеты и замершие футболисты: Самара готовит культурную программу к ЧМ-2018

В дни проведения чемпионата мира по футболу жителей и гостей регионального центра ждет множество культурных событий.

Музей Алабина откроет свои двери для всех любителей самой популярной игры с мячом. Замершие в движении футболисты предстанут на суд зрителя в рамках фотовыставки.

— Самарский музей модерна будет удивлять посетителей экспозицией «Руки Венеры». «Самара космическая» попытается привлечь зрителя тематической выставкой, которую посвятят Валентине Терешковой , первой женщине-космонавту в истории, — сообщили в региональном Минкульте.

Для юных любителей искусства детская картинная галерея, которая располагается в «Особняке Клодта», подготовит выставку авторских кукол. Городские экскурсии познакомят футбольных болельщиков с историей Самары и откроют ее самые тайные уголки.

Во время ЧМ-2018 для посещений также будут открыты национальный парк «Самарская Лука» и «Жигулевский заповедник».