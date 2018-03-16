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Граффитчики призывают к бойкоту бренда H&M
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Граффитчики призывают к бойкоту бренда H&M 

АртГид 16 марта 2018
Фото: АртГид
Шведский модный бренд H&M включил в свой рекламный ролик изображение граффити уличного художника Джейсона Revok Уильямса. Стена, на которой можно увидеть его работу, расположена в Уильямсбурге, Бруклин. Уильямс написал H&M письмо с требованием прекратить несанкционированное использование его работы, поскольку способ ее использования, вероятно, заставит потребителей считать, что между H&M и автором есть связь. Однако H&M отверг требования уличного художника, заявив, что появление указанной работы стало результатом «преступного поведения» и, при таких условиях, не может быть объектом авторского права. По мнению H&M, поскольку защита авторских прав осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, то она не распространяется, на «незаконно созданные произведения». Нью-Йоркский департамент парков и мест отдыха поддержал позицию H&M, поскольку граффити Уильямса были «несанкционированными и являлись актом вандализма и разрушения общественной собственности Нью-Йорка». В настоящее время уличные художники призывают к поддержке Уильямса и бойкоту розничной торговли H&M. Дело было передано в федеральный суд Нью-Йорка. H&M хочет, чтобы суд признал, что нелегальные работы, такие как стрит-арт или граффити, не могут быть объектом авторского права и, соответственно, могут использоваться бесплатно и без разрешения автора.
15 марта 2018 года стало известно, что H&M отозвал свой судебный иск, поскольку не собирался «влиять на дискуссию о законности уличного искусства». В своем заявлении H&M подчеркивает, что «уважает творчество и уникальность художников… Мы должны были действовать по-другому в нашем подходе к этому вопросу. Мы никогда не собирались создавать прецеденты в отношении паблик-арта». H&M указывает, что «сейчас обращается непосредственно к художнику, о котором идет речь, чтобы выработать решение».
Источники: metro.co.uk, huffingtonpost.com
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