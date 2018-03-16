Свыше двух десятков культурных событий пройдет в Самаре в дни ЧМ-2018 

Стала известна культурная программа, которую приготовили самарские музеи в преддверии чемпионата мира по футболу. Всего жителей и гостей города ждет свыше двух десятков культурных событий. В мае в краеведческом музее им. П. В. Алабина и областном художественном музее откроются фотовыставки, посвященные самой популярной игре на планете, также будет работать экспозиция «Быстрее! Выше! Сильнее!». Покажут и работы конкурса детского рисунка «Репортаж с футбольного матча». Музей модерна представит экспозицию с восстановленными историко-бытовыми интерьерами и выставку-инсталляцию об истории искусства из фондов музея им. П. В. Алабина «Руки Венеры». В музейно-выставочном центре «Самара Космическая» в июне откроется экспозиция, посвященная 55-летию полёта первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Детская картинная галерея представит «Особняк Клодта» и эксклюзивную авторскую куклу. Кроме того, для жителей и гостей города будут организованы специальные тематические экскурсионные маршруты — пешие и на автобусе. Туристам предложат прогуляться по Дворянской и «ленинским» местам, посетить воображаемую квартиру Алексея Пешкова в Самаре, отправиться на приключения с Буратино и узнать о неслужебном романе Эльдара Рязанова с Самарой. В дни проведения матчей в Самаре будут работать также национальный парк «Самарская Лука» и «Жигулевский заповедник».
Фото: Самара Космическая