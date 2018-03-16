Ещё
Свыше двух десятков культурных событий пройдет в Самаре в дни ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Свыше двух десятков культурных событий пройдет в Самаре в дни ЧМ-2018 

ТРК Губерния 16 марта 2018
Фото: ТРК Губерния
Стала известна культурная программа, которую приготовили самарские музеи в преддверии чемпионата мира по футболу. Всего жителей и гостей города ждет свыше двух десятков культурных событий. В мае в краеведческом музее им. П. В. Алабина и областном художественном музее откроются фотовыставки, посвященные самой популярной игре на планете, также будет работать экспозиция «Быстрее! Выше! Сильнее!». Покажут и работы конкурса детского рисунка «Репортаж с футбольного матча». Музей модерна представит экспозицию с восстановленными историко-бытовыми интерьерами и выставку-инсталляцию об истории искусства из фондов музея им. П. В. Алабина «Руки Венеры». В музейно-выставочном центре «Самара Космическая» в июне откроется экспозиция, посвященная 55-летию полёта первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Детская картинная галерея представит «Особняк Клодта» и эксклюзивную авторскую куклу. Кроме того, для жителей и гостей города будут организованы специальные тематические экскурсионные маршруты — пешие и на автобусе. Туристам предложат прогуляться по Дворянской и «ленинским» местам, посетить воображаемую квартиру Алексея Пешкова в Самаре, отправиться на приключения с Буратино и узнать о неслужебном романе Эльдара Рязанова с Самарой. В дни проведения матчей в Самаре будут работать также национальный парк «Самарская Лука» и «Жигулевский заповедник».
Фото: Самара Космическая
ТРК Губерния: последние новости
Инновации в сфере косметологии - на выставке "Шарм Beauty Shop" В областном центре наградили лауреатов конкурса фотографий "Самарский взгляд" В Самаре открылась выставка Полины Горецкой и Михаила Шульпина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение