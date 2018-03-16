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Времена года. Ямал. Удачный кадр стоит потраченных усилий
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Времена года. Ямал. Удачный кадр стоит потраченных усилий 

ИА Север-Пресс 16 марта 2018
Фото: ИА Север-Пресс
В Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств 17 марта откроют выставку работ фотохудожника, члена Союза фотохудожников России Бориса Великова «Времена года. Ямал».
По собственному признанию его любимая тема — северные пейзажи, покоряющие своей величественностью и красотой, и особенно — снимки северного сияния. Чтобы запечатлеть удивительное природное явление, фотографу порой приходится ехать за сотни километров и долгими часами ждать удачного момента. Но результат, признается художник, стоит потраченных усилий. Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте культуры, выставка будет работать до 1 апреля включительно.
Борис Великов — лауреат и участник международных фотосалонов. Фото автора опубликованы в художественных, информационных и юбилейных изданиях: «Прекрасная Россия», «Созвездие Большого Уренгоя», «Где начало берет Уренгой», «Ямальская рапсодия», «Газовые океаны Ямбурга», «Полярная магистраль», «Новый Уренгой — город и судьба» и в ряде других изданий в России и за рубежом.
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