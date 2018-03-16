H&M оказались в центре скандала с авторским правом на граффити 

Шведская компания H&M снова оказалась в центре скандала — на этот раз из-за граффити, которое появилось в рекламе бренда. Уличный художник Джейсон Уильямс, известный под псевдонимом Revok, в январе подал в суд на компанию за то, что рекламная кампания H&M была снята на фоне его граффити без согласия автора. Ответным действием H&M стали вовсе не извинения, а втречный иск — компания утверждает, что рисунок является вовсе не произведением искусства, а вандализмом, и Revok не может иметь на него прав. Уличные художники по всему миру решили поддержать Уильямса: они призвали бойкотировать H&M, а художник Брайан Доннели (Kaws) нарисовал надгробие с надписью « R. I. P. H&M: 1947-2018», рисунок вирусно распространился в соцсетях. В результате, вчера вечером H&M отозвали свой иск и принесли официальные извинения в инстаграме и твиттере.