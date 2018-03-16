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Выставка «Музей ядов» откроется в Санкт-Петербурге
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Выставка «Музей ядов» откроется в Санкт-Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 16 марта 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Её представит автор — художник Илья Федотов-Федоров, работающий в направлении биоарт. Выставка будет работать с 16 марта в галерее Anna Nova на улице Жуковского. Она представляет собой проект на стыке археологии, биологии и искусства. Работа выставки продлится до 21 марта.
В экспозиции — визуальные элементы ядовитых животных и растений, обереги и артефакты средневековой культуры. Также на выставке представлены тексты самых опасных диет и сомнительных способов самолечения из интернета.
Вход свободный. 16+
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