Национальная идея россиян на примере школы № 1953 «Москва-98»

В стенах школы №1953 «Москва-98», коллектив которой возглавляет Александр Барановский , увековечивают память о подвигах участников Великой Отечественной войны.

Национальная идея — это патриотизм, который объединяет нас, наследников Великой Победы, наследников Победы своих отцов, дедов и прадедов. Пример тому — «Бессмертный полк», в котором шли россияне со своим президентом. Мы — вместе.

Открыт он был в 2015 году по инициативе Ольги Шилиной, а девизом стали слова: «Никто не забыт. Ничто не забыто». Из девиза и родилось название. Музей стал не только напоминанием о Великой Отечественной войне, но и мемориалом всех погибших родственников учащихся этой школы.

Большую часть экспозиции составляют экспонаты времён Великой Отечественной войны, найденные в результате раскопок в районах боевых действий и переданные музею семьями учащихся школы «Москва-98». Руководит музеем, при поддержке Совета музея, Дарья Букреева.

В настоящее время активно ведётся расширение экспозиции. В этом заслуга как всего коллектива, так и, в частности, его директора Александра Барановского. Благодаря сплочённости в действиях, поддержке инициатив, здесь каждый год ко Дню Победы открывают новую страницу. Примечательно, что одна из них рассказывает о боевом пути Петра Андреевича Барановского, отца директора школы. Он служил в танковых войсках.

Наше внимание привлекла также экспозиция «Бессмертного полка». Мною, как автором и редактором серии патриотических книг, были переданы школьному музею четыре тома книги «Солдатам Великой Победы — поклон, благодарность и слава!»

В стенах школы расположен избирательный участок. После голосования, которое будет проходить на втором этаже, каждый может 18 марта ознакомиться с экспозицией музея.