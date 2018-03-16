Uniqlo представили новое пространство UT и услугу по кастомизации футболок 

Во флагманском магазине Uniqlo в ТЦ Атриум в Москве открылась специальная зона UT. В ней представлены женские, мужские и детские футболки, выпущенные совместно с Marvel, Disney, Pixar, Музеем современного искусства в Нью-Йорке (МоМА), каналом Discovery, My Little Pony и другими компаниями. Также в новом пространстве находится корнер UTme, в котором можно кастомизировать белую футболку Uniqlo. Каждый покупатель сможет нанести на нее собственный рисунок, текст, стикеры, или специальных визуальные эффекты, разработанные Uniqlo совместно с MoMA.
Цена:
детские футболки — 999 рублей, мужские и женские — 1 499 рублей
ГДЕ КУПИТЬ:
в магазине Uniqlo в ТЦ Атриум