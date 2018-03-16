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Художников на ул. Арбат могут снабдить тревожными кнопками и привлечь к охране порядка на ЧМ-2018
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Художников на ул. Арбат могут снабдить тревожными кнопками и привлечь к охране порядка на ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 16 марта 2018
Фото: MosDay.ru
Муниципальные власти района Арбат намерены привлечь к охране общественного порядка уличных художников во время проведения чемпионата мира по футболу и снабдить их тревожными кнопками. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко.
«Я, кончено, за то, чтобы художники находились на ул. Арбат, потому что это люди, которых мы знаем. Они каждый день на Арбате, они могут сказать о том, что кто-то оставил здесь сумку и так далее. Они будут находиться на Арбате все светлое время. Это обезопасит людей. Мы будем обсуждать это с руководством нашего управления внутренних дел. Я уже несколько раз обращался по поводу того, чтобы сделать из каждого художника того же дружинника, дать кнопку SOS-вызова, чтобы, если что-то случилось, он нажал на эту кнопочку, и сразу же пойдет вызов в ОВД, ведь от скорости реагирования на проблему зависит ее решение», — сказал Е. Бабенко.
По его словам, сами художники из общественной организации «Арбатские художники» готовы оказывать помощь в охране порядка на улице. «Мы совсем недавно встречались, разговорили, сами художники предложили на каждый стенд (стенды, на которых выставляют картины — прим. Агентства „Москва“) поставить видеокамеру, чтобы все происходящее на улице фиксировалось. Мне бы хотелось, чтобы сейчас, при подготовке к чемпионату, наша полиция переговорила с художниками, если тем разрешат работать на ул. Арбат во время мундиале», — отметил Е. Бабенко.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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