Музей архитектуры им. А. Щусева планирует создать депозитарий

Государственный музей архитектуры им. А. Щусева планирует создать депозитарий, сообщила его директор Елизавета Лихачева на презентации концепции развития музея в Минкультуры РФ

«Депозитарий — главная задача, он необходим нам, как воздух. У нас пополнения фондов практически нет, главным образом потому, что некуда класть. Порядка 700 тыс. предметов — это то, что внесено в основной фонд, также еще есть порядка 180 тыс. научно-вспомогательных материалов. Если округлять, то примерно один 1 млн предметов в фонде музея», — сказала Е. Лихачева.

По ее словам, поиски здания для депозитария планируется начать в этом году.

«Наша стратегическая цель, которую я хочу начать решать уже в следующем году — это новое здание депозитария. Нужно начать поиск земельного участка, возможных инвесторов, соинвесторов», — сказала Е. Лихачева.