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Музей архитектуры им. А. Щусева планирует создать депозитарий
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Музей архитектуры им. А. Щусева планирует создать депозитарий 

Агентство «Москва» 16 марта 2018
Государственный музей архитектуры им. А. Щусева планирует создать депозитарий, сообщила его директор Елизавета Лихачева на презентации концепции развития музея в Минкультуры РФ.
«Депозитарий — главная задача, он необходим нам, как воздух. У нас пополнения фондов практически нет, главным образом потому, что некуда класть. Порядка 700 тыс. предметов — это то, что внесено в основной фонд, также еще есть порядка 180 тыс. научно-вспомогательных материалов. Если округлять, то примерно один 1 млн предметов в фонде музея», — сказала Е. Лихачева.
По ее словам, поиски здания для депозитария планируется начать в этом году.
«Наша стратегическая цель, которую я хочу начать решать уже в следующем году — это новое здание депозитария. Нужно начать поиск земельного участка, возможных инвесторов, соинвесторов», — сказала Е. Лихачева.
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