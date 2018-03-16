Ещё
Оренбургского художника раскритиковали на канале «Россия»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оренбургского художника раскритиковали на канале «Россия» 

ProOren 16 марта 2018
Фото: ProOren
Накануне акция протеста движения Femen чуть не сорвала перфоманс художника Алекса Долля в Лихтенштейне. Федеральные СМИ предположили, что акция могла быть спланирована с целью пиара.
Журналисты телеканала «Россия 24» поинтересовались у экспертов мнением о творчестве Алекса Долля. Они отметили, что художник хорошо чувствует свет, подражает французам начала 20 века, но «с рисунком беда». А картину с Суворовым назвали «цветными кучками».
«Я со своей стороны, как могу, продвигаю патриотическую и красивую тему Суворова в Швейцарии уже больше 10 лет, без всякого финансирования, грантов и т.д., а на Родине серию работ, поливают грязью… Кажется, в системе где-то произошла ошибка», — поделился художник с подписчиками Instagram.
Отметим, что, деятельность Femen классифицируются как «радикальный эксгибиционизм». Во время акции на выставке оренбургского художника активистка раздеваться не стали, а забросали всех черными бумажными цветками. Это обстоятельство и посеяло сомнение в ряду некоторых журналистов.
ProOren: последние новости
Femen посчитали неуместным предложение художника Алекса Долля В Москве умер актер Олег Табаков В Оренбурге пройдет лекция о художниках революционной России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение