Оренбургского художника раскритиковали на канале «Россия»

Накануне акция протеста движения Femen чуть не сорвала перфоманс художника Алекса Долля в Лихтенштейне. Федеральные СМИ предположили, что акция могла быть спланирована с целью пиара.

Журналисты телеканала «Россия 24» поинтересовались у экспертов мнением о творчестве Алекса Долля. Они отметили, что художник хорошо чувствует свет, подражает французам начала 20 века, но «с рисунком беда». А картину с Суворовым назвали «цветными кучками».

«Я со своей стороны, как могу, продвигаю патриотическую и красивую тему Суворова в Швейцарии уже больше 10 лет, без всякого финансирования, грантов и т.д., а на Родине серию работ, поливают грязью… Кажется, в системе где-то произошла ошибка», — поделился художник с подписчиками Instagram.

Отметим, что, деятельность Femen классифицируются как «радикальный эксгибиционизм». Во время акции на выставке оренбургского художника активистка раздеваться не стали, а забросали всех черными бумажными цветками. Это обстоятельство и посеяло сомнение в ряду некоторых журналистов.