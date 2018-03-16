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Музей архитектуры имени Щусева намерен создать депозитарий
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Музей архитектуры имени Щусева намерен создать депозитарий 

Москва24 16 марта 2018
Фото: Москва24
Государственный музей архитектуры имени Щусева намерен создать депозитарий, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на директора музея Елизавету Лихачеву.
"Депозитарий — главная задача, он необходим нам, как воздух. У нас пополнения фондов практически нет, главным образом потому, что некуда класть", — рассказала Лихачева на презентации концепции развития музея в Минкультуры РФ.
По ее словам, в фонде музея находится около миллиона предметов — в основной фонд внесено порядка 700 тысяч предметов, еще есть порядка 180 тысяч научно-вспомогательных материалов.
Писки здания для депозитария является стратегической целью музея. Начать поиски нового здания под депозитарий и инвесторов планируется в следующем году.
В начале марта в музее архитектуры открылась выставка «Сокровища Пальмиры». Она посвящена древнему городу-музею, пострадавшему во время военного конфликта в Сирии.
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