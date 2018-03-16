У района Беляево появится «Культурный код»

Художник, автор паблик-арт проекта «Культурный код» Марина Звягинцева решила подчеркнуть культурную идентичность района Беляево с помощью уличной инсталляции.

Как сообщили в пресс-службе галереи «Беляево», художница на асфальте от улицы Миклухо-Маклая по дублеру Профсоюзной улицы до галереи «Беляево» нарисует белой краской «Культурный код» района. Увидеть «матрицу» района можно будет весной, художница преступит к воплощению своей идеи, как только растает снег.

«Более 20 «творческих» слов-понятий будут каждый раз напоминать проходящим мимо жителям, что когда мы говорим о Беляево, мы имеем в виду не только географические и административные границы района, но прежде всего его символическое пространство», — рассказали в пресс-службе галереи.