Второй этап конкурса иллюстраций «Юный художник Подмосковья» стартует 19 марта

Открытие II этапа конкурса иллюстраций «Юный художник Подмосковья» состоится 19 марта в музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим», итоги конкурса подведут в ноябре 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Организаторами конкурса выступает благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток», Ассоциация российских дипломатов и Международный союз педагогов-художников при поддержке министерства образования Подмосковья и министерства культуры региона.

«Тема II конкурса иллюстраций «Юный художник Подмосковья» — иллюстрирование французских народных сказок Эльзаса (Франция)», — говорится в сообщении.

Участие в конкурсе могут принять детские центры творчества, общеобразовательные и художественные школы, детские школы искусств Подмосковья.

«Конкурс иллюстраций «Юный художник Подмосковья» — один из образовательных проектов Фонда «Исток». Каждый ребенок мечтает о своей книге, в которой любимая сказка будет проиллюстрирована им самим. Наша задача — осуществить эту мечту. У творческого человека — особое видение мира! Ваши работы радуют и несут каждому душевное тепло, добро и красоту! Хочу пожелать всем участникам процветания таланта и новых интересных идей», — отметила президент фонда «Исток» Екатерина Богдасарова

Председатель жюри конкурса — российский художник-живописец, профессор, заведующий кафедрой исторической живописи Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова, действительный член РАХ, заслуженный художник РФ Иван Глазунов.

Организаторы конкурса выбрали особенное место для начала нового этапа «Юного художника Подмосковья». Открытие символично пройдет в зале экспозиции масштабной совместной выставки Музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим» и Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина « Пабло Пикассо . Художник и книга», основу которой составляют работы оригинальной печатной графики Пикассо в жанре livre d'artiste («книга художника»).

Подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса по решению организационного комитета пройдет в ноябре 2018 года.