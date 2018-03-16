Обзор наиболее ярких мероприятий учреждений культуры в выходные 17-18 марта

Музеи и выставочные залы

17 марта в музее В. А. Тропинина состоится лекция «История Орденов России. 1698 — 1917». Лекция познакомит посетителей музея c историей возникновения и развития орденской системы в России, с её национальными особенностями. Начало в 16:00. Стоимость участия 100 рублей и входной билет в музей. Предварительная запись на мероприятие по телефону: 8 (495) 959-11-03.

17 марта в 13:00 в Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева пройдет отборочный тур Чемпионата Москвы по чтению «Страница'18». Каждый тур разбит на три раунда, в которых чтецам достается новый незнакомый отрывок литературного произведения. Жюри оценивает технику и артистизм после каждого выступления. В финал выходят трое набравших наибольшую сумму баллов по итогам трех раундов. Новый тур «Страницы'18» будет посвящен художественной прозе и научно-популярной литературе о животных. Участие бесплатное.

В музее-заповеднике «Царицыно» 17 марта в 14:00 состоится лекция «Немецкая принцесса на российском престоле», на которой расскажут об эпохе правления Екатерины Великой. Считая себя наследницей первого русского императора Великого Петра, она реформировала практически все сферы государственной жизни. Как удалось небогатой немецкой принцессе оказаться на престоле одной из самой крупной империи, кто оказывал ей поддержку и на многие другие вопросы даст ответ лектор Светлана Калинина — кандидат исторических наук, научный сотрудник ГМЗ «Царицыно». Участие: по входному билету в музей.

17 и 18 марта в Мультимедиа Арт Музее, Москва можно посетить выставку фотографий, сделанных для 45-го издания легендарного календаря Pirelli. Вдохновленный бессмертным произведением Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», а также иллюстрациями к первому изданию книги, Тим Уокер предлагает новое прочтение одного из самых известных сюжетов в истории мировой литературы. Для съемок календаря, которые проходили в Лондоне в мае 2017 года, были созданы уникальные костюмы и декорации, над которыми работали выдающийся английский сценограф Шона Хит и новый главный редактор британского Vogue, икона современного мира моды — Эдвард Эннинфул . Стоимость входного билета — 500 рублей.

17 и 18 марта в 19:00 в Музее Москвы артисты Театра Наций, Театра «Практика», Театр.doc, Центра им. Вс. Мейерхольда, Театра им. Моссовета прочтут дневники и стихотворения советского периода. Проект «Мысли вслух» состоит из трех сеансов читок и охватывает почти 100 лет. Актеры от лица обычных людей из прошлого расскажут о 20 веке через дневники и личные записи. Читка пройдет в пространстве выставки «Старая квартира» в Музее Москвы. Стоимость: 300 рублей, льготный — 150 рублей.

Парки культуры и отдыха

17 и 18 марта в 11:00 в парке Сокольники будет проходить игровая галерея «Музераж». Гости парка смогут поучаствовать в разнообразных играх и конкурсах. В музее парка также работает выставка «Просто другие», где представлены работы художников с особенностями развития, и историческая выставка «Портрет на фоне пейзажа. Старые Сокольники в лицах». Вход на игровую галерею платный: от 200 до 2000 рублей. Вход на выставку бесплатный.

В Бабушкинском парке 18 марта в 12:00 состоится игротека. Посетители мероприятия смогут найти игру на любой вкус. В коллекции игротеки представлены «Имаджинариум», «Колонизаторы», Alias и другие игры. Вход свободный.

18 марта в Измайловском парке состоится концерт музыкантов поэтического рока «Найти свой путь». Начало в 18:00. Вход свободный.

Школы искусств

18 марта в 14:00 в Большом концерном зале Российской академии музыки имени Гнесиных состоится Юбилейный концерт, посвященный 50-летию Детской музыкальной школы им. В. В. Андреева «Искусством славим юбилей». 18 марта на сцену концертного зала поднимутся ведущие коллективы школы: ансамбли гусляров, аккордеонистов, баянистов, флейтистов, вокальный ансамбль под аккомпанемент ансамбля скрипачей, фольклорный ансамбль «Кадриль», ансамбль «Классика» и другие. Вход свободный.

Библиотеки и культурные центры

17 марта в 16:00 в ТЦ «Москворечье» состоится открытый мастер-класс по аргентинскому танго. В программе: изучение фигур в стиле «милонга» и «аргентинское танго». Участники будут осваивать и отрабатывать базовые позиции танцоров в паре, положение рук, ведение, а также танцевальную композицию из простых и усложненных фигур. Организаторы и ведущие мастер-класса — руководители ведущего творческого коллектива города Москвы. Вход свободный.

17 марта в 12:00 библиотека №218 приглашает на ринг эрудитов, приуроченный к 100-летию переноса столицы из Петрограда в Москву. Сотрудники библиотеки подготовили увлекательное виртуальное путешествие по родному городу. Каждому желающему предстоит узнать место и период по фотографии, картине или литературному описанию. Вспомнить те произведения, где написано о Москве. Самых активных и любознательных участников ринга ждут памятные сувениры. Вход свободный.

Кинотеатры

17 и 18 марта в сети кинотеатров Москино состоится показ новейших мультфильмов конкурсной программы Фестиваля и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину:

17 марта Тула, 10:00, Все программы нон-стоп Сатурн, 15:00, Вторая программа 6+ Спутник, 17:00, Вторая программа 12+ 18 марта Тула, 10:00, Все программы нон-стоп

Вход свободный, по предварительной регистрации.

В кинотеатре Космос 17 и 18 марта состоится фестиваль для людей с ограничениями зрения и слуха, на котором будут показаны фильмы-призеры «Кинотавра»: