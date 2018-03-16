Галерея «Беляево» просит жителей района поделиться историями и фотографиями из домашнего архива

Галерея «Беляево» объявила о старте масштабной районной экспедиции по сбору документальных рассказов-свидетельств-материалов из домашних архивов жителей района Беляево с целью освоения материального и нематериального наследия района.

В рамках исследования будут созданы два культурных продукта: открытый мультимедиа архив — интернет-ресурс на новом сайте музейного центра (на сайте будет содержаться несколько разделов: «архитектура», «культура», «антропология», «природная среда» района), а также динамичная художественная экспозиция на основе документальных источников в галереи «Беляево».

«Использование методов прикладной урбанистики в сочетании с художественными стратегиями будет способствовать личностному чувственному освоению местными жителями своего района путём вовлечение их в создание новых образов территории, связанных с историями конкретных людей — их биографиями, переживаниями и воспоминаниями, личной и коллективной памятью», — поделились в галерее.

Чтобы этот проект осуществился, нужна ваша помощь, жители района Беляево! Галерея просит Вас не оставаться в стороне и поделиться фотографиями (снимки забирать не будут, их просто отсканируют) и домашними историями, также принимаются публикации биографического и краеведческого характера. Свои письма с историями присылайте на почту по адресу: belyaevo@vzmoscow.ru!