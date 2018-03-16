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«Мосты»: выставка португальского фотографа откроется в РМФ
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«Мосты»: выставка португальского фотографа откроется в РМФ 

Собака 16 марта 2018
Фото: Собака
Вернисаж выставки «Мосты» португальского фотографа Фернанду Жорже состоится 20 марта в 17.00 в Русском музее фотографии. Об этом пишут организаторы.
Фернанду Жорже родился в Лиссабоне в 1972 году. Он автор и участник фотографических выставок в Португалии и других странах. В 2010 году вместе с друзьями он основал ассоциацию AFCA, целью которой является развитие и популяризация современной фотографии.
Работы Фернанду Жорже посвящены состоянию городских пространств: сохранению исторического наследия, динамике культурных и социальных перемен. Проект «Мосты» является оригинальным воплощением этой темы. Но, вместе с тем, его значение и содержание гораздо шире. Мосты соединяют речные берега, а фотография способствует объединению людей разных культур, разных взглядов, показывая, что такие связи могут быть не менее прочными, чем железобетонные конструкции.
Выставка будет работать с 20 марта по 9 апреля.
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