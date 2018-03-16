Преображенцы могут посетить выставку «Просто другие»

Выставка «Просто другие» проходит в Музее парка «Сокольники».

Данный выставочный проект — продолжение сотрудничества парка «Сокольники» и Технологического колледжа №21, которое началось летом прошлого года совместной работой в Большом розарии.

В выставочном пространстве музея появились чудесные картины, костюмы на веселых манекенах, керамика, тканые панно и куклы ручной работы. Сделали их молодые люди с особенностями развития. Все они учатся в специальных мастерских колледжа под руководством талантливых художников — мастеров прикладного искусства.

Выставка открыта до 15 апреля. А каждую субботу с 13 до 16 на выставке можно купить сувениры, которые сделали своими руками особенные художники.