Бесплатный Владивосток: «Секретные бобы», «Правила? Прочь!» и фингербординг

В эти выходные погода обещает быть теплой, а значит оставаться дома никак нельзя. PRIMPRESS подготовил подборку бесплатных событий, которые пройдут во Владивостоке 17 и 18 марта.

Что для человека лучше природа или технологии?

Выставка Елены Полетаевой «Тотем» — это поиск золотой середины в спорах о том, что для нас лучше: природа или технологии. «Тотем» — это гармоничное объединение природы и технологий в деле развития человеческих способностей и возможностей.

Художник приглашает зрителя поразмышлять над ситуацией, когда современный человек, по сути, сам создает собственные тотемы. На выставке вы увидите все средства, доступные современному художнику: живопись, 3D печать, скульптуру, световые инсталляции, цифровую графику.

Выставка продлиться с 16 марта по 1 апреля. Вход бесплатный. Место: «Артэтаж» (Океанский проспект, 9).

«Секретные бобы»

Проект «Секретные бобы» — это попытка переосмыслить и упорядочить авторский язык, представить Максима Листопадского как самостоятельного художника. Бобы — аллегория работ самого автора. Они, как фасолины разных форм и цветов, рассыпались из банки в выставочное пространство.

В субботу, 17 марта, на выставке будут представлены скульптура, графика и живопись, образующие в музейном пространстве тотальную инсталляцию, погружающую зрителя в мир метафорических бобов.

Вход на мероприятие бесплатный (необходимо наличие документа, удостоверяющего личность). Место: Художественный музей ДВФУ (Пушкинская, 10). Время: 19.00.

Литературный стрит-арт В эту субботу, 17 марта, в «Артэтаже» впервые будет «опубликовано» полное собрание «столбовых романов». Автор утверждает, что романы создавались вне мысли, вне памяти и вне обаянии. Выставка даст возможность вспомнить события эстетической революции столетней давности и обсудить проблемы современных радикальных форм искусства слова и живописи, «текстов новой природы». В течение десяти дней она будет открытой площадкой для лекций, круглых столов и широких дискуссий об искусстве.

Выставка продлится по 25 марта.

Клуб «Меломанъ»

Владивостокский городской клуб филофонистов «Меломанъ» приглашает всех желающих в эту субботу на весеннее равноденствие и встречу весны в библиотеку им. А. М. Горького. На встрече можно послушать музыку на хорошей аппаратуре в максимальном качестве, а также получить бесплатные консультации ведущих меломанов и коллекционеров Владивостока по всем тематическим вопросам.

Начало мероприятия в 15 часов. Вход бесплатный.

Вечер поэзии

«Приморский торговый дом книги» и Литературное объединение Ispravlyay предлагают жителям Владивостока, не равнодушным к поэзии,17 марта отметить день поэзии посещением представления стихотворений молодых поэтов и писателей Приморья.

Вход бесплатный. Начало в 17.00.

«Правила? Прочь!»

В эти выходные центр современного искусства «Заря» в рамках выставки « Тимур Новиков и «Новые художники» представляет специальную программу кинопоказов «Правила? Прочь!».

В программе представлены художественные и документальные фильмы, отражающие различные аспекты того, что принято называть художественным производством. Это яркие, оригинальные высказывания о людях и событиях, без которых невозможно представить современное искусство.

Расписание:

17 марта / 17.00 Революция — новое искусство для нового мира / реж. Марги Кинмонс / 2016 г. / 85 мин. / Великобритания. Документальное исследование о «Русском авангарде» — одном из самых значительных явлений в искусстве прошлого столетия, повлиявшем на становление современной художественной сцены; 18 марта / 17.00 Манифесто / реж. Джулиан Розефельдт / 2016 г. / 95 мин. / Германия, Австрия. Оригинальная интерпретация истории художественного авангарда, предъявленная через серию новелл, посвященных самым известным художественным манифестам в исполнении блистательной Кейт Бланшетт;Весенний чемпионат по фингербордингу.

Весенний чемпионат по фингербордингу

В воскресенье, 18 марта, все желающие приглашаются на первые в городе соревнования по фингербордингу.

Ребята, увлекающиеся трюками с фингербордами, смогут посоревноваться в своих умениях. Победителей ждут ценные призы.

Место: ул. Батарейная, 6а. Начало в 10 часов.

Megaminx

Также в это воскресенье во Владивостоке пройдут первые городские соревнования по сборке Megaminx. Вместе с соревнованиями будет проходить встреча спидкуберов.

Если вы умеете быстро собирать Megamix — приходите на соревнования и покажите класс!

Участвовать могут все, без ограничений по возрасту!

Место: ул. Батарейная, 6а. Начало в 11 часов.