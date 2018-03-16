Ремонт в библиотеке №14 могут завершить в течение месяца

Ремонтные работы в научно-популярном отделе библиотеки №14 могут завершить в начале апреля 2018 года. Об этом стало известно 16 марта.

— Ремонт начался с января, но основные демонтажные работы сделали в феврале, — уточнил сотрудник библиотеки Михаил Ильин

Планируется изменить интерьер отдела.

Кроме того, откроется три новых зала, где будут проходить лекции, посвященные медицине, здоровью и науке. Это будет новый проект, который запустят в библиотеке к лету этого года. Для посетителей будут готовить более десяти лекций в месяц.

Отметим, что ремонт проходит по адресу: улица Дубининская, дом 20.