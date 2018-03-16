Ещё
Ремонт в библиотеке №14 могут завершить в течение месяца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ремонт в библиотеке №14 могут завершить в течение месяца 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 16 марта 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Ремонтные работы в научно-популярном отделе библиотеки №14 могут завершить в начале апреля 2018 года. Об этом стало известно 16 марта.
— Ремонт начался с января, но основные демонтажные работы сделали в феврале, — уточнил сотрудник библиотеки Михаил Ильин.
Планируется изменить интерьер отдела.
Кроме того, откроется три новых зала, где будут проходить лекции, посвященные медицине, здоровью и науке. Это будет новый проект, который запустят в библиотеке к лету этого года. Для посетителей будут готовить более десяти лекций в месяц.
Отметим, что ремонт проходит по адресу: улица Дубининская, дом 20.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Перформанс пройдет в Музее Москвы Научно-популярную лекцию проведут в Биологическом музее Мобильное приложение расскажет все о картинах Пушкинского музея
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение