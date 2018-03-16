В Воронеже открылись четыре персональных выставки молодых художников 

На новой площадке музея имени Крамского открылся выставочный проект «Заводи». Это четыре персональных выставки молодых художников, работающих в разных стилях и направлениях.
Хотя проект общий, между собой выставки никак не связаны. Общее только название — «Заводи». У авторов оно ассоциируется с бурной рекой современного искусства, в которой каждый находит укромные уголки. Для Виктора Циряниди, например, воспоминания детства и юности — железная дорога, с которой связаны запахи и звуки проходящих поездов. Его серия работ «Железный марш» — тот самый звук металла, а ещё — охота к перемене мест. — Романтика путешествий для русского человека неизбывна — перезвон стаканов, стук колёс. Это, наверное, на уровне романтических переживаний, — отметил художник Виктор Циряниди. Анжелике Сакиренко ближе всего жанр портрета. И рисует она людей молодых с неординарной внешностью. Художница говорит, что хотела с помощью этой серии раскрыть укромные уголки человеческой души. Работы Елены Алешниковой — полная противоположность. Свою часть выставки она назвала «Капучино с перцем». Девушка рассказывает, что это — отзвук её путешествия в Италию. Помимо созерцания памятников и красот, за которыми, собственно все туда и едут, она побывала в своеобразных итальянских гетто и увидела Италию с другой стороны. Для нее нет в жизни тихих заводей, характер совершенно другой. — Для меня скорее «заводИ», а не «зАводи», — пояснила художник Елена Алешникова. Игорь Щербаков назвал свою серию «Мокош» — по имени языческого божества, символизирующего домашний очаг. Его инсталляции, по словам автора, посвящены теме весны, возрождению жизни. И, если есть увядание, то следом обязательно придет возрождение. — Я воспринимаю творчество как лабораторию. Своего рода инструмент исследования. Интерес к биологической жизни, интерес рождающего начала. Весенняя тематика как бы подходит, — пояснил художник Игорь Щербаков. Художники разные, стили разные. Объединяет одно — молодые и ищущие свои ниши в искусстве для самовыражения. Ольга Зубкова, Дмитрий Овчинников