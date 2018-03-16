Более 60 картин из коллекции ГМИИ им. А. Пушкина покажут на выставке в Японии

Более 60 картин из коллекции Государственного музея изобразительных искусств им. А. Пушкина покажут на выставке в Японии. Об этом журналистам сообщила директор музея Марина Лошак.

«Скоро в Японию поедет 65 картин. Это огромная выставка, которая называется «Искусство французского пейзажа». Это регулярная дружба с Японией, это главное событие на территории Японии из выставочных в этом году», — пояснила М. Лошак.

По ее словам, в Японию отправится, в частности, картина художника Клода Моне «Завтрак на траве». «Это лицо выставки, эта вещь, которая будет на всех плакатах, на пригласительных билетах», — подчеркнула директор ГМИИ им. А. Пушкина.

М. Лошак отметила, что экспозиция охватывает временной период с XVII века и до конца XIX века. По ее словам, открытие выставки в Токио состоится 13 апреля, она продлится три месяца. Затем картины отправятся в город Осака и только в начале 2019 г. вернутся в Москву.