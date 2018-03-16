Выставки недели: выбор «Артгида». Март 2018

Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е до 9 мая Андро Векуа. Дельфин в фонтане до 21 мая Музей современного искусства «Гараж»

Два больших проекта открываются в Музее «Гараж». Зрители смогут познакомиться с крупнейшим общемировым художественным течением в послевоенные годы — кинетическим искусством, в основе которого лежит движение или его оптическая иллюзия. Начавшись в экспериментах конструктивистов 1920-х, кинетизм позже пережил бум в странах Латинской Америки и Восточной Европы. Экспозиция, приехавшая в Москву из Варшавы, объединила работы десятков художников из Аргентины, Бразилии, Польши, Венгрии, бывшей Югославии, а также из СССР. Персональная выставка Андро Векуа — это и переживание личной травмы (он родился в 1977 году в Сухуми и был свидетелем грузино-абхазского конфликта), и размышления над мировой историей. Его работы — будь то модели зданий, разрушенных во время трагических событий в родном городе художника, или скульптуры, нагруженные культурными ассоциациями, — в разной степени напоминают о трагическом опыте. Представленные в «Гараже» произведения Векуа, помимо прочего, отсылают к эстетике сюрреализма, трактованной в духе постгуманизма.

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Courtesy Еврейский музей и центр толерантности

Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир Еврейский музей и центр толерантности до 27 мая Как может выглядеть история идей, поделивших нашу жизнь на «до» и «после»? Многие экспонаты на выставке в Еврейском музее — попытка докопаться до прототипов технологий, определивших облик современности. Прообраз мгновенной видеосвязи по Skype — это советский видеотелефон, электромобиль, вошедший в экспозицию, относится к временам Николая II . Предметы из фондов Политехнического музея, Московского музея дизайна и Музея советских игровых автоматов дополнены интерактивными объектами современных художников. Специально для проекта их разработали Дмитрий Морозов , «Куда бегут собаки», Playtronica, Денис Патракеев и другие.

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Анатолий Никич. Изразцы и рисунки. 1979. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея

Художник Никич. Мир внутри и жизнь снаружи Государственная Третьяковская галерея до 13 мая Анатолий Никич (1918–1994) принадлежал к плеяде соцреалистов, чья поэтика, начав формироваться под влиянием официальной художественной идеологии сталинского образца, в послевоенные годы трансформировалась в сторону «сурового стиля», соцреалистического по духу, но модернистского в трактовке художественных средств, формы и цвета. Никич был автором полотна «Военные корреспонденты» (1965), изображающего двух фотографов, фиксирующих ужасы войны, а также оттепельных бытовых зарисовок и натюрмортов, в том числе на тему живописи как художественного медиума.

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Елена Попова: Настоящим Удостоверяется Галерея Osnova до 12 апреля

В современном российском искусстве деньги не раз становились произведением на выставке. В 1996 году Елена Китаева Леонид Парфенов в галерее Гельмана показали макеты рублевых купюр с портретами представителей русского авангарда. Кирилл Шаманов в 2006 году создал монету достоинством ноль рублей, а Алиса Йоффе немногим позже сделала вышивки, повторяющие узоры, взятые с денежных купонов. В рамках медиаперформанса в «Основе» Елена Попова перевела материальность денежных вопросов на язык графической абстракции и одновременно — истории искусства.

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Арт-группа «Провмыза». Вечность. 2011. Кадр из видео. Courtesy Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

Post-mortem Monography Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина до 13 мая На новой выставке арт-группы «Провмыза» три видеоинсталляции приковывают внимание зрителей к глубинам метафизики бытия — вечность, отчаяние, воодушевление. Визуально работы вступают в диалог с произведениями из постоянной экспозиции музея, что, по замыслу кураторов, должно не только вовлечь зрителей эмоционально, но и побудить к самостоятельной дешифровке структур и смыслов.

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