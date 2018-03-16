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Гостиница, в которой ночевал художник Густав Климт, ищет нового владельца
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Гостиница, в которой ночевал художник Густав Климт, ищет нового владельца 

360tv.ru 16 марта 2018
В итальянском городе Тремозине выставили на продажу отель с видом на озеро Гарда, в котором останавливался австрийский живописец Густав Климт (1862‐1918). Стоимость гостиницы составляет 490 тысяч евро. Об этом сообщило ИА FlashNord.
По данным агентства ANSA, художник был в «Отеле Моранди» летом 1913 года в течение 15 дней. Именно там он написал свою работу «Церковь в Кассоне», которая сейчас находится в Национальной галерее современного искусства в Риме. Тогда же была написана и картина «Мальчезине на озере Гарда». Она сгорела во время пожара в замке Иммендорф в 1945 году.
Трехэтажное здание площадью около 500 квадратных метров вмещает в себя восемь жилых комнат, кухню, кладовую и три ванные.
Густав Климт стал одним из основоположников стиля модерн. В числе его самых известных работ «Юдифь и Олоферн» (1901), «Сельский сад» (1907) и «Портрет Адели
Блох-Бауэр
» (1907).
16 марта выставка «Пабло Пикассо. Художник и книга» завершает работу в музейно‐выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим». Совместный проект музея с ГМИИ имени
А. С. Пушкина
стал самым масштабным показом работ печатной графики Пабло Пикассо в жанре livred’artiste.
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