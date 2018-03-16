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Мультимедийная выставка ГМИИ им. А. Пушкина открылась в ТЦ «Метрополис»
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Мультимедийная выставка ГМИИ им. А. Пушкина открылась в ТЦ «Метрополис» 

Агентство «Москва» 16 марта 2018
Мультимедийная выставка ГМИИ им. А. Пушкина впервые открылась в торговом центре, проекции шедевров импрессионизма можно увидеть в ТЦ «Метрополис». Об этом журналистам сообщила директор музея Марина Лошак на открытии экспозиции.
«Мы впервые открываем такую мультимедийную выставку в торговом центре. В ТЦ «Метрополис» мы можем очутиться внутри картины, почувствовать дыхание Клода Моне с его «Завтраком на траве». Мы искали такую площадку и думаем о том, что люди должны знать, что у нас в городе находятся такие шедевры. Наша задача — любым путем — через игру, через перформанс, через неожиданную форму — сказать, что не нужно ехать в Париж, если у вас нет средств, приходите в Пушкинский», — сказала М. Лошак.
Она добавила, что выставка в торговом центре будет работать с 16 марта по 4 апреля.
В торговом центре установили специально созданный для выставки белый куб, в котором помимо проекции картины К. Моне «Завтрак на траве» зрители могуть увидеть изображения полотен Пьера-Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсаро и других французских импрессионистов из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина. Всего в экспозиции будет представлено 13 полотен.
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