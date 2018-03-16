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В Перми открылась мультимедийная выставка «Моя Пермь — мое будущее»
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В Перми открылась мультимедийная выставка «Моя Пермь — мое будущее» 

АиФ Пермь 16 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
16 марта в Фестивальном доме на эспланаде открылась интерактивная выставка «Моя Пермь — мое будущее». Мультимедийная экспозиция знакомит посетителей с программой развития, благоустройства и создания комфортной среды, как для популярных городских мест, так и для новых малоизвестных территорий.
Интересная и важная информация о 20 проектах представлена в 10 экспозициях на интерактивных сенсорных картах и мультимедийных экранах выставочного зала.
Жители города могут увидеть проекты реновации промышленных зон, обустройства парков, скверов и садов, познакомиться с новыми арт-объектами и многое другое.
Например, многофункциональным центром объединения новых культурных проектов станет завод имени Шпагина. На бывших заводских площадях разместят пермскую художественную галерею, музей современного искусства, детский музейный центр, Политехнический музей, музей природы, обновлённый музей пермских древностей, экспоцентр, межмузейный библиотечный центр, а также мастерские для креативных индустрий.
Инфраструктуру нового зоопарка площадью 25 гектаров планируется поделить на несколько секторов: «Лесная мозайка», «Страна гор», «Полярный мир», «Страна обезьян» и «Африканская саванна». Так в «Лесной мозайке» в комфортных вольерах будут обитать медведи, волки и журавли, а в «Африканской саванне» поселятся львы и генетты.
Выставка будет работать со вторника по пятницу с 18.00 до 21.00, в субботу и воскресенье с 12.00 до 21.00 часов до 31 марта.
Вход для посетителей бесплатный.
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