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На выставке в МФЮА покажут работы, созданные к 830-ой годовщине «Слова о полку Игореве»
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На выставке в МФЮА покажут работы, созданные к 830-ой годовщине «Слова о полку Игореве» 

Коньково 16 марта 2018
Фото: Коньково
21 марта в главном корпусе университета МФЮА состоится большое культурное событие — открытие выставки заслуженного художника России и Президента Пинотеки искусств Леонида Феодора. Посетить ее можно будет в течение почти целого месяца, вплоть до 17 апреля!
Выставка называется «Сквозь призму времени». На ней предстанут работы, созданные к 830-ой годовщине шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Гости увидят полихромную деревянную скульптуру и гравюры на бересте с рукописными текстами — иллюстрации к великому произведению, где береста — символическое и физическое присутствие Родины, а рукописный текст — присутствие гениального автора «Слова».
«Художник нашел яркую неповторимую форму и в полной мере осуществил свою сверхзадачу — пробудить в зрителе ощущение живой связи поколений русских людей, передать дух нашей культуры», — подчеркнули в пресс-службе МФЮА. Церемония открытия экспозиции начнется в 16.00 в выставочном зале на 6 этаже в главном корпусе МФЮА на Введенского, 1а.
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