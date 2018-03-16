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Еврейский музей и центр толерантности посетят жители Богородского
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Еврейский музей и центр толерантности посетят жители Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 16 марта 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Двенадцать тематических павильонов, в которых размещены уникальные фото— и видеоархивы, документы и интервью, увидят москвичи.
Отделение дневного пребывания филиала «Богородское» Территориального центра социального обслуживания «Сокольники» организует на следующей неделе экскурсию в Еврейский музей и центр толерантности.
Жители Богородского увидят 23 марта постоянную экспозицию музея, которая рассказывает об истории России со времен царствования Екатерины II до наших дней на примере культуры и быта еврейского народа. Москвичи посетят двенадцать тематических павильонов, которые оснащены панорамными кинотеатрами, интерактивными экранами, аудиовизуальными инсталляциями, основой создания которых стали уникальные фото— и видеоархивы, документы и интервью.
Участие в экскурсии бесплатное.
Предварительная запись по тел. : +7 (499) 160 24 78.
Сбор участников в 13.30 по адресу: ул. Бойцовая, д. 10, к. 5.. Ивантеевская, д. 4, к. 2.
Вход свободный.
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